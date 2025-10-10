DAX24.545 -0,3%Est505.618 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.804 -0,4%Euro1,1572 +0,1%Öl64,41 -1,3%Gold3.995 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 230 Euro - 'Hold'

10.10.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
245,95 EUR -0,50 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

