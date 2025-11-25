DAX23.242 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag im Aufwind

25.11.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag im Aufwind

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 223,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
224,25 EUR 0,95 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 223,60 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,95 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.612 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 252,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 242,80 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 11.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,00 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt bestehen

Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

