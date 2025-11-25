Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 223,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 223,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 223,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,95 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.337 Stück gehandelt.

Bei 252,65 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,80 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 12.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,00 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

