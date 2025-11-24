Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit Aufschlag

DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Siemens im Blick

24.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 220,95 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 220,95 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 221,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.744 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 252,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 14,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (162,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 244,90 EUR.

Am 13.11.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 21,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 20,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Am 11.02.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

