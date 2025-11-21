Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 218,45 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 218,45 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 217,20 EUR. Bei 217,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.067 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 252,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 34,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,30 EUR aus.

Am 13.11.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,43 Mrd. EUR gegenüber 20,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte Siemens die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,05 EUR je Aktie aus.

