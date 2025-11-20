Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 220,40 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 220,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 222,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225.308 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 252,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,30 EUR.

Siemens ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2026 wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 11.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse