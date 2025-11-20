Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 221,65 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 221,65 EUR zu. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.792 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 36,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 246,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,96 Prozent auf 21,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,05 EUR fest.

