Notierung im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

20.11.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 222,75 EUR.

Siemens AG
Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 222,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 223,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 490.396 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 252,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 11,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Analysen zu Siemens AG

