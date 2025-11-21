DAX23.129 -0,6%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Blick auf Siemens-Kurs

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 217,45 EUR.

Siemens AG
218,15 EUR
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 217,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 216,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199.338 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 252,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 13.11.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte Siemens die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

