Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursplus

Siemens im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 221,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 221,80 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 223,40 EUR. Bei 221,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 393.243 Stück gehandelt.

Bei 252,65 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 13,91 Prozent Luft nach oben. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,71 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 242,80 EUR.

Am 13.11.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 11.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

