Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 218,05 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 218,05 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 216,65 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,45 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 542.719 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 252,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (162,38 EUR). Mit Abgaben von 25,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,30 EUR.

Am 13.11.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,42 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 21,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 11.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

