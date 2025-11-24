Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

DAX23.215 +0,5%Est505.520 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
So bewegt sich Siemens

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 220,95 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
221,55 EUR 0,35 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 220,95 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 223,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 221,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 240.078 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 252,65 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,71 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 244,90 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 13.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

Am 12.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

mehr Analysen