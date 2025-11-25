Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Siemens im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 226,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 227,85 EUR. Bei 222,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 398.409 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 252,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 11,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 39,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 242,80 EUR.

Siemens gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 12.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,00 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

