Kursverlauf

Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Donnerstagvormittag ins Minus

09.10.25 09:26 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,42 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,40 EUR -0,26 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 47,42 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,37 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.107 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 48,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 1,37 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,36 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

