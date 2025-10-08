Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 46,77 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 46,77 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 46,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.197 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 48,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

