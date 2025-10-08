Aktien New York: Technologie-Indizes legen wieder zu - Dow kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer am Dienstag haben die US-Technologiewerte am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.

Wer­bung Wer­bung

Der NASDAQ 100 legte um 0,67 Prozent auf 25.006 Punkte zu. Am Dienstag hatte der viel beachtete Tech-Index im frühen Handel ein Rekordhoch erklommen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,35 Prozent auf 6.738 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 46.617 Punkte zu./la/he