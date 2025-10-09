Das japanische Lkw-Geschäft von Daimler Truck und Toyota mit den Marken Fuso und Hino soll ab April nächsten Jahres operativ von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group geführt werden. Ziel sei eine integrierte Plattformstrategie mit einer Zusammenlegung der Entwicklungsabteilungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der beiden auch künftig genutzten Marken aus- und eine marktgerechte Modellpalette aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Nutzfahrzeugherstellers.

October 09, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)