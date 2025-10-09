DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.354 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.868 -1,2%Euro1,1631 ±0,0%Öl66,27 +0,3%Gold4.039 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

09.10.25 08:00 Uhr

Das japanische Lkw-Geschäft von Daimler Truck und Toyota mit den Marken Fuso und Hino soll ab April nächsten Jahres operativ von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group geführt werden. Ziel sei eine integrierte Plattformstrategie mit einer Zusammenlegung der Entwicklungsabteilungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der beiden auch künftig genutzten Marken aus- und eine marktgerechte Modellpalette aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Nutzfahrzeugherstellers.

Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)