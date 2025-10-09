DAX24.653 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,36 +0,4%Gold4.033 -0,2%
Heute im Fokus
Nach Fed-Protokoll: DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- Rheinmetall & Co., BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
DAX aktuell

DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt

09.10.25 09:51 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX freundlich mit neuem Rekord - Weg frei für 25.000 Punkte? | finanzen.net

Der DAX ist am Donnerstag etwas höher in den Handel gestartet und hat damit sein im Juli markiertes Rekordhoch getoppt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.648,2 PKT 51,1 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

Der DAX beging die Sitzung am Donnerstag an der Frankfurter Börse direkt mit einem neuen Allzeithoch mit einem Startkurs von 24.674,65 Zähler, plus 0,32 Prozent. Im Anschluss zeigt er sich weiter freundlich und erreicht zwischenzeitlich bei 24.708,97 Punkten das aktuelle Rekordhoch.
Am Vortag hatte der Leitindex bereits im späten Verlauf Gewinne eingefahren und war letztlich mit einem neuen Rekordschluss bei 24.597,13 Punkten in den Feierabend gegangen.

Wer­bung

Unterstützung durch Fed-Protokoll & Co.

Laut Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets könnte ein nachhaltiger Ausbruch über die bisherige Bestmarke weiteres Aufwärtspotenzial bis über 25.400 Punkte eröffnen. Unterstützung erhält der Markt derzeit durch die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA, wie aus dem am Vortag veröffentlichen Fed-Protokoll hervorging, eine mögliche Lösung der politischen Krise in Frankreich sowie die anhaltende Stärke des US-Technologiesektors.

Bilanzsaison steht bevor

Vor dem Beginn der neuen Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Bereits zum Start in den Oktober waren in der vergangenen Woche Hoffnungen auf eine beginnende Jahresendrally aufgekeimt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com