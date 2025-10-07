Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 46,22 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 46,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.246 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,00 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 31,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie.

