Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 46,20 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 46,20 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 46,07 EUR. Bei 46,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 145.879 Aktien.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 48,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 46,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,81 EUR angegeben.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
