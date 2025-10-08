DAX24.472 +0,4%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit roter Tendenz

08.10.25 09:28 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 46,17 EUR ab.

Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,48 EUR 0,41 EUR 0,89%
Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 46,17 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,17 EUR aus. Bei 46,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.069 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,12 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 31,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

