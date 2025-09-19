NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.653 Pkt - Porsche und VW unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Neue Rekordhochs an der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag gestützt.
Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung ging es mit dem Kurs der Porsche AG am Abend um 3,7 Prozent abwärts. Der Sportwagenhersteller passt wegen der schleppenden Nachfrage die Produktstrategie mit neuen Verbrennerfahrzeugen an, was mit einer erheblichen Sonderbelastung verbunden ist.
Wegen der Porsche-Gewinnwarnung wird auch Volkswagen (VW) eine Milliardenbelastung verbuchen, weswegen der Konzern seine Renditeprognose für 2025 senkte. VW wurden 2,6 Prozent niedriger getaxt. Im Sog verloren die Aktien der Porsche SE 1,8 Prozent.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.653 23.639 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)
