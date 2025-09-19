DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.342 -1,0%Euro1,1742 -0,4%Öl66,61 -1,4%Gold3.685 +1,1%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.653 Pkt - Porsche und VW unter Druck

19.09.25 22:22 Uhr
DOW JONES--Neue Rekordhochs an der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag gestützt.

Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung ging es mit dem Kurs der Porsche AG am Abend um 3,7 Prozent abwärts. Der Sportwagenhersteller passt wegen der schleppenden Nachfrage die Produktstrategie mit neuen Verbrennerfahrzeugen an, was mit einer erheblichen Sonderbelastung verbunden ist.

Wegen der Porsche-Gewinnwarnung wird auch Volkswagen (VW) eine Milliardenbelastung verbuchen, weswegen der Konzern seine Renditeprognose für 2025 senkte. VW wurden 2,6 Prozent niedriger getaxt. Im Sog verloren die Aktien der Porsche SE 1,8 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.653 23.639 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

