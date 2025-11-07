Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 93,94 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 93,94 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.824 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,57 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,05 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent auf 80,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 16.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,24 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

