Trotz Chipkrise

Bei Volkswagen gibt es trotz der Chipkrise auch kommende Woche keine Produktionsstopps.

Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Das gelte auch für die Töchter Audi, Porsche und VW-Nutzfahrzeuge, sagte der Sprecher auf Nachfrage. Die Lage sei jedoch "dynamisch", kurzfristige Auswirkungen daher nicht auszuschließen.

Wer­bung Wer­bung

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie . Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Produktionsstopps bei deutschen Autobauern gab es deswegen bisher aber nicht.

Am Donnerstag tendieren die Vorzugsaktien von VW via XETRA zeitweise 0,24 Prozent fester auf 93,62 Euro.

/fjo/DP/jha

WOLFSBURG (dpa-AFX)