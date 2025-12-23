DAX24.294 ±0,0%Est505.740 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.236 -1,3%Euro1,1784 +0,2%Öl62,06 ±0,0%Gold4.483 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Aktiendeal

Basler-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

23.12.25 10:01 Uhr
Basler-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings | finanzen.net

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Basler-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
13,76 EUR 0,04 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Basler meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 18.12.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 22.12.2025 ein. Ley, Dr. Dietmar, Vorstand bei Basler, fügte am 18.12.2025 2.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 13,54 EUR aufgerufen. Die Basler-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 13,14 EUR.

Das Papier von Basler legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,50 Prozent auf 13,72 EUR. Insgesamt wurden 806 Basler-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von Basler beläuft sich aktuell auf 420,63 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 30.747.632 Papiere.

Zuvor meldete Basler, dass Ley, Dr. Dietmar am 18.12.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Ley, Dr. Dietmar fügte 12.790 Anteile zu jeweils 13,90 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Basler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Basler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Basler AG

Nachrichten zu Basler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Basler AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Basler BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2025Basler HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2024Basler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.05.2024Basler BuyJefferies & Company Inc.
28.03.2024Basler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Basler BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2024Basler BuyJefferies & Company Inc.
28.03.2024Basler BuyWarburg Research
28.03.2024Basler BuyJefferies & Company Inc.
25.07.2023Basler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.05.2025Basler HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2024Basler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.11.2023Basler HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2023Basler HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.08.2023Basler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Basler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen