Basler-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Aktiendeal

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Basler-Aktie.

Basler meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 18.12.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 22.12.2025 ein. Ley, Dr. Dietmar, Vorstand bei Basler, fügte am 18.12.2025 2.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 13,54 EUR aufgerufen. Die Basler-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 13,14 EUR.

Das Papier von Basler legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,50 Prozent auf 13,72 EUR. Insgesamt wurden 806 Basler-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von Basler beläuft sich aktuell auf 420,63 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 30.747.632 Papiere.

Zuvor meldete Basler, dass Ley, Dr. Dietmar am 18.12.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Ley, Dr. Dietmar fügte 12.790 Anteile zu jeweils 13,90 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net