DAX vor freundlicher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Basler Aktie

Marktkap. 485,81 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 510200

ISIN DE0005102008

Symbol BSLAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Basler von 9 auf 21 Euro angehoben und die Papiere des Spezialisten für Bildverarbeitung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Basler sehen sie das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,51 €		 Abst. Kursziel*:
82,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

08:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.25 Basler Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.24 Basler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.05.24 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
28.03.24 Basler Buy Warburg Research
mehr Analysen

