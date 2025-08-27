Basler Aktie
Marktkap. 485,81 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 510200
ISIN DE0005102008
Symbol BSLAF
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Basler von 9 auf 21 Euro angehoben und die Papiere des Spezialisten für Bildverarbeitung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Basler sehen sie das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Basler AG
Zusammenfassung: Basler Buy
|Unternehmen:
Basler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,51 €
|Abst. Kursziel*:
82,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
