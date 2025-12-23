So bewegt ein Insider die Basler-Aktie

Insider Portfolio

So entwickelte sich die Basler-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 18.12.2025 bei Basler verzeichnet. Am 22.12.2025 wurde der Handel mit Basler-Anteilen gemeldet. 12.790 Basler-Aktien für jeweils 13,90 EUR kaufte am 18.12.2025 Ley, Dr. Dietmar, Vorstand. Die Basler-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 13,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Basler-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 2,50 Prozent auf 13,72 EUR. Die Anzahl der gehandelten Basler-Aktien belief sich an jenem Tag auf 806 Stück. Die Aktien von Basler sind unterdessen 420,63 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 30.747.632 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Ley, Dr. Dietmar wurde am 18.12.2025 erfasst. Ley, Dr. Dietmar erhöhte sein Engagement um 2.000 Basler-Papiere zu jeweils 13,54 EUR.

Redaktion finanzen.net