OpenAI-Rivale Anthropic eröffnet Büro in München
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic, ein führender Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAi, eröffnet ein Büro in München. Unter den Kunden von Anthropic in Deutschland sind unter anderem BMW und die Digitalbank N26. In München hatte im Mai auch OpenAI eine deutsche Niederlassung eröffnet.
Anthropic setzt darauf, die KI-Software Claude in Unternehmen zu etablieren, mit Schwerpunkten wie Finanzen, Recht und Software-Entwicklung. In Europa will die Firma auch ein Büro in Paris einrichten. Die Neueröffnungen gehörten zum Ausbau des Europa-Geschäfts, betonte Anthropic. Zu den Geldgebern der KI-Firma gehören unter anderem Amazon und Google (Alphabet C (ex Google))./so/DP/jha
