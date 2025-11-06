Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 93,52 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 93,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 94,14 EUR. Bei 93,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 294.594 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,49 EUR belaufen. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,33 Prozent auf 80,31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 11,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

