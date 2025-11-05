Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,54 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 91,54 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.367 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 19,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,85 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,49 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,80 EUR an.

Am 30.10.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

China kritisiert im Chip-Streit die Niederlande scharf