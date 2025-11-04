DAX23.811 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1490 -0,3%Öl64,04 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

04.11.25 12:04 Uhr

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 90,82 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
92,20 EUR -0,80 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 90,82 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164.617 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,48 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent auf 80,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

BYD-Aktie im Blick: Chinesischer E-Autohersteller unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?

Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale

Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:16Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:16Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

