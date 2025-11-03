Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 92,46 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 92,46 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 90,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 488.242 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,49 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,29 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

