Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Montagmittag zu

03.11.25 12:05 Uhr

03.11.25 12:05 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Montagmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 92,50 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 92,50 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 92,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 351.016 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,49 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,60 EUR aus.

Am 30.10.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 11,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China

Analysten sehen für Volkswagen (VW) vz-Aktie Luft nach oben

VW-Aktie stabil: Audi vervielfacht Nettogewinn - mit eher schwachen Zahlen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:06Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
