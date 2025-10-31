DAX24.051 -0,3%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl65,01 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Volkswagen (VW) vz im Blick

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahezu unverändert

31.10.25 12:04 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 90,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
91,95 EUR -0,30 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 90,26 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,08 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 89,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 156.056 Stück.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Gewinne von 26,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,55 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,60 EUR.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:46Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:46Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

