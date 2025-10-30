Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 90,56 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 90,56 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 613.086 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 20,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 14,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,21 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,73 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

