Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 90,12 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 90,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,82 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.735 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 26,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 12,49 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 78,48 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 11,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

