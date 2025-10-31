DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1574 ±0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

31.10.25 09:22 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,56 EUR.

Aktien
Volkswagen (VW) St.
91,95 EUR -0,30 EUR -0,33%
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 90,56 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.490 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 26,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,60 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 2,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,01 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

