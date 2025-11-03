DAX24.157 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Aktienentwicklung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag gesucht

03.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 90,72 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 90,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.808 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,88 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vor. Volkswagen (VW) vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,31 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 78,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 16.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,29 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China

Analysten sehen für Volkswagen (VW) vz-Aktie Luft nach oben

VW-Aktie stabil: Audi vervielfacht Nettogewinn - mit eher schwachen Zahlen

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:06Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:06Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

