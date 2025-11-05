Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,52 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 90,52 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.607 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,88 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,49 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.
Am 30.10.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 80,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 16.03.2027 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 11,39 EUR je Aktie aus.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
