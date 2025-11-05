Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 93,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 93,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,26 EUR. Bei 90,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 362.878 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,80 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,20 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 80,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,39 EUR je Aktie belaufen.

