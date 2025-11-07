Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 94,06 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 94,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.865 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,43 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Am 30.10.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei -0,96 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 16.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 11,24 EUR je Aktie aus.

