DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Porsche kappt Prognose erneut - Milliardenkosten belasten auch Mutter VW

19.09.25 18:23 Uhr
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,39 EUR -1,69 EUR -3,83%
Porsche Automobil Holding SE Vz
34,85 EUR -0,35 EUR -0,99%
Volkswagen (VW) AG Vz.
94,00 EUR -3,28 EUR -3,37%
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) geht angesichts von neuen milliardenschweren Belastungen in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Weil die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter Verbrenner länger im Programm halten will als bisher gedacht und neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Plugin-Hybride anbieten will, fallen in diesem Jahr erhebliche weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro bei den Stuttgartern an. Dies teilte die Porsche AG am Freitag nach Börsenschluss mit.

Die operative Rendite im Gesamtjahr dürfte nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Zuletzt hatte Chef Oliver Blume noch 5 bis 7 Prozent vom Umsatz als operativen Gewinn einbehalten wollen. Als Grund nannte die Firma einen verzögerten Hochlauf der Elektromobilität.

Auch der Mutterkonzern Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) wird wegen der Milliardenlasten vorsichtiger. So gehen die Wolfsburger wegen geschätzten Abschreibungen und Folgekosten von 5,1 Milliarden Euro Belastung in diesem Jahr aus. Für Europas größten Autobauer heißt das, dass er nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent kalkuliert. Bisher waren noch 4 bis 5 Prozent angepeilt. Auch die Dachgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil vz) der Familieneigentümer Porsche und Piech kappte in der Folge ihre Gewinnerwartungen./men/nas

mehr Analysen