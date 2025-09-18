AKTIEN IM FOKUS: Porsche und Volkswagen fallen nachbörslich - Prognose gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Porsche AG (Porsche), die ihres Mutterkonzerns Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und auch die Papiere der Dachgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil vz) sind am Freitag nach Börsenschluss unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für den Sportwagenbauer um 2,9 abwärts, während die VW-Anteilsscheine um 1,9 Prozent fielen. Die Aktien der Porsche SE büßten 0,9 Prozent ein. Alle drei im DAX notieren Unternehmen hatten zuvor ihre Prognosen gesenkt.

Wer­bung Wer­bung

Porsche geht angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Unter anderem, weil Verbrenner länger im Programm gehalten werden sollen als bisher gedacht, fallen weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an. Daraufhin kappten auch Volkswagen und die Porsche SE ihre Gewinnerwartungen. Am Montag steigt die Aktie der Porsche AG unabhängig davon in den MDAX ab, wie bereits seit Anfang des Monats bekannt ist./niw/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------