Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 92,34 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 92,34 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 92,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,30 EUR. Zuletzt wechselten 41.226 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 14,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,86 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,80 EUR je Aktie belaufen.

