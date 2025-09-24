Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag schwächer

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 92,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 509.172 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,13 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 13,07 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

