Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagmittag positiv

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 93,56 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 95,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 93,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 309.296 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,71 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 13,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von BMW, Mercedes-Benz, VW und Co. drehen ins Plus - USA senken Autozölle

TRATON-Aktie tiefer: MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus

Volkswagen-Aktie-Analyse: Berenberg bewertet mit Buy