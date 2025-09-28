GNW-News: eXp Realty expandiert nach Südkorea und bietet Maklern einen echten Ausweg aus dem traditionellen Modell

^BELLINGHAM, Washington, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty(®), das

weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine

Kerntochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute

seinen offiziellen Markteintritt in Südkorea bekannt. Dies ist der fünfte

internationale Markteintritt des Unternehmens im Jahr 2025 und nach Japan der

zweite in Asien in diesem Jahr. Die Expansion baut auf der rasanten, von Agenten

vorangetriebenen Dynamik in Peru, der Türkei, Ecuador und Japan auf.

In Korea, wo traditionelle Maklerfirmen nach wie vor auf feste Büros und starre

Hierarchien setzen, startet eXp mit einer grundlegend anderen Plattform: KI-

basiert, grenzenlos und darauf ausgelegt, Maklern mehr Freiheit, Flexibilität

und Kontrolle über ihre Zukunft zu bieten.

?Die meisten Maklerfirmen in Korea arbeiten nach einem veralteten Modell, das

für den Chef und nicht für den Makler entwickelt wurde", erklärte Felix Bravo,

Managing Director, International bei eXp Realty.?Und sie erfüllen genau den

Zweck, für den sie entwickelt wurden: Kontrolle ausüben, Aufwärtspotenzial

begrenzen und die Hierarchie schützen. Es gibt Personen, die beeindruckende

Zahlen erzielen und internationale Geschäfte über ihre Mobiltelefone abwickeln,

und dennoch sind sie an Büroquoten und veraltete Vorschriften gebunden. Das ist

kein System, das man reparieren kann. Es ist eines, das man austauscht. Wir sind

nicht hier, um mit diesem Modell zu konkurrieren, sondern um es abzuschaffen.

Und um Maklern eine Plattform zu bieten, die sie endlich als das eigentliche

Unternehmen betrachtet."

Die Markteinführung unterstützt das Ziel von eXp für 2030, 50.000 produktive

Makler außerhalb der USA und mehr als 500 produktive Makler in 50 Ländern zu

erreichen, wobei ein Makler-eigenes Modell skaliert wird, das auf Wachstum und

nicht auf Gemeinkosten ausgerichtet ist.

Thomas Kim, ein preisgekrönter Top-Produzent im traditionellen Maklersystem

Koreas, leitet nun eXp Korea mit dem Schwerpunkt, Maklern durch Innovation,

Mentoring und ein wirklich globales Netzwerk beim Ausbau ihres Geschäfts zu

unterstützen.

?Ich weiß, wie es ist, eine Karriere in einem traditionellen Maklerunternehmen

aufzubauen, und wie einschränkend das sein kann", erklärte Kim.?eXp bietet

koreanischen Maklern etwas, das ich nie hatte: eine echte Chance, durch

Verkäufe, Teambildung, Aktienbesitz und sogar globale Empfehlungen zu wachsen.

Vor allem jedoch ist es das Wachstum, von dem sie profitieren, nicht nur die

Maklerfirma. Dies ist eine Plattform, bei der der Makler endlich an erster

Stelle steht."

Heute findet in Seoul eine Live-Willkommensveranstaltung statt, bei der

Führungskräfte des Unternehmens mit Maklern zusammentreffen und erläutern

werden, wie Korea in die globale Vision von eXp passt, wie sich das Unternehmen

für ein maklerorientiertes Wachstum im gesamten Pazifikraum einsetzt und wie es

Makler dabei unterstützt, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Was eXp Realty für koreanische Makler attraktiv macht

* Kein Bürobedarf - Arbeiten von überall

* Attraktive Provisionen zur Maximierung der Maklereinnahmen

* Umsatzbeteiligungs- und Kapitalmöglichkeiten

* Globales Maklernetzwerk für Empfehlungen und Zusammenarbeit

* Live-Schulungen, Führungsunterstützung und Mentoring über eXp World,

LearnWorlds und Slack

Makler, die bereit sind, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen, können sich

unter www.expkr.com (http://www.expkr.com/) näher informieren.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die

Holdinggesellschaft von eXp Realty(®) und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist

das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 82.000

Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte

Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende

Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein

globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen

aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter:

expworldholdings.com.

SUCCESS(®) Enterprises, gegründet vom SUCCESS(®)-Magazin, ist seit 1897 ein

vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als

Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um

ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg

zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,

beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich

erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansion, zur Verfügbarkeit

von Aktienbeteiligungsprogrammen und zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der

Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des

Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören

Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder

-rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen

Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere

Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf

Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f759523-7594-4c27-

bf38-17fd952789af

