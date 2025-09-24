Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 94,68 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 94,68 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.220 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,62 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

