DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

DAX-Entwicklung

Der DAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Um 15:40 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 23.460,47 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,037 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,196 Prozent auf 23.620,40 Punkte an der Kurstafel, nach 23.666,81 Punkten am Vortag.

Bei 23.629,37 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23.383,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,454 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 25.08.2025, mit 24.273,12 Punkten bewertet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 25.06.2025, bei 23.498,33 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2024, den Stand von 18.918,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.489,91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,75 Prozent auf 16,02 EUR), Hannover Rück (+ 1,63 Prozent auf 249,80 EUR), Commerzbank (+ 1,42 Prozent auf 32,93 EUR), Allianz (+ 0,98 Prozent auf 349,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 223,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-4,80 Prozent auf 93,92 EUR), Siemens Healthineers (-4,14 Prozent auf 44,51 EUR), Heidelberg Materials (-3,54 Prozent auf 190,75 EUR), Deutsche Bank (-2,21 Prozent auf 30,06 EUR) und Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 49,88 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3.004.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,433 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Die Porsche Automobil-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net