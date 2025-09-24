DAX23.484 -0,8%ESt505.432 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.015 -0,2%Nas22.308 -0,9%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,64 -0,6%Gold3.728 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
DAX-Entwicklung

DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

25.09.25 15:57 Uhr
DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
182,45 EUR -2,75 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
349,80 EUR 3,40 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
50,08 EUR -0,88 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,83 EUR 0,60 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,22 EUR -0,31 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
223,10 EUR 2,50 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
16,00 EUR 0,19 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
248,80 EUR 4,20 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
190,35 EUR -7,45 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,54 EUR 0,10 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
223,90 EUR -5,10 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
95,16 EUR -3,22 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
44,57 EUR -2,02 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.483,7 PKT -183,1 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 23.460,47 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,037 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,196 Prozent auf 23.620,40 Punkte an der Kurstafel, nach 23.666,81 Punkten am Vortag.

Bei 23.629,37 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23.383,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,454 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 25.08.2025, mit 24.273,12 Punkten bewertet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 25.06.2025, bei 23.498,33 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2024, den Stand von 18.918,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.489,91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,75 Prozent auf 16,02 EUR), Hannover Rück (+ 1,63 Prozent auf 249,80 EUR), Commerzbank (+ 1,42 Prozent auf 32,93 EUR), Allianz (+ 0,98 Prozent auf 349,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 223,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-4,80 Prozent auf 93,92 EUR), Siemens Healthineers (-4,14 Prozent auf 44,51 EUR), Heidelberg Materials (-3,54 Prozent auf 190,75 EUR), Deutsche Bank (-2,21 Prozent auf 30,06 EUR) und Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 49,88 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3.004.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,433 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Die Porsche Automobil-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen