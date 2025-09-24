DAX23.498 -0,7%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.008 -0,3%Nas22.310 -0,8%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,60 -0,7%Gold3.727 -0,2%
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
LUS-DAX-Entwicklung

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot

25.09.25 15:57 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent leichter bei 23.485,00 Punkten.

Bei 23.377,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23.728,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2025, den Wert von 24.279,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2025, einen Stand von 23.501,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18.929,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 1,75 Prozent auf 16,02 EUR), Hannover Rück (+ 1,63 Prozent auf 249,80 EUR), Commerzbank (+ 1,42 Prozent auf 32,93 EUR), Allianz (+ 0,98 Prozent auf 349,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 223,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-4,80 Prozent auf 93,92 EUR), Siemens Healthineers (-4,14 Prozent auf 44,51 EUR), Heidelberg Materials (-3,54 Prozent auf 190,75 EUR), Deutsche Bank (-2,21 Prozent auf 30,06 EUR) und Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 49,88 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3.004.077 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 263,433 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

